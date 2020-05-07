Люди падали в обморок прямо на улице из-за утечки с химзавода в Индии. Видео

В соцсетях публикуют фото и видео из индийского города Вишакхапатнам, где произошла утечка газа на химическом заводе. По последним данным, пять человек погибли, пострадали несколько тысяч.

Газета Times of India сообщила, что утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени (00:30 по московскому). Жители Вишакхапатнама теряли сознание прямо на улице, у некоторых начались проблемы с дыханием, появилась сыпь на коже.

На опубликованных кадрах видно, что люди лежат на земле после того, как потеряли сознание. Вокруг них нет ни спасателей, ни медиков.

Пострадавших, по последней информации, более пяти тысяч. Сотни людей доставлены в больницы. Среди погибших — двое пожилых и один ребенок.

Из-за утечки власти объявили об эвакуации некоторых районов города и деревень, расположенных неподалеку от завода LG Polymers.

На шокирующих кадрах видно, что газом отравились и животные. Их подсчет пока никто не ведет.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди объявил, что компания должна будет ответить за это происшествие, рассказать, какие на заводе использовались протоколы. Он также пообещал, что после утечки будет возбуждено уголовное дело.