Люди остались вдали от дома из-за вулкана на Филиппинах

Радиус в 14 километров признали опасным. Так, люди, которые живут в этой зоне, не могут вернуться в собственные дома. Власти закрыли 14 городов.

В настоящее время более 66 тысяч человек находятся в 283 эвакуационных центрах. Другие остались у родственников в других провинциях.

Ранее активность вулкана Тааль увеличилась на Филиппинах. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей и гостей трех городов провинции Батангаса.