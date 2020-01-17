Люди остались вдали от дома из-за вулкана на Филиппинах
Жители провинции Батангас на Филиппинах не могут попасть в 14 городов из-за действующего вулкана Тааль. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на ABS-CBN.
Радиус в 14 километров признали опасным. Так, люди, которые живут в этой зоне, не могут вернуться в собственные дома. Власти закрыли 14 городов.
В настоящее время более 66 тысяч человек находятся в 283 эвакуационных центрах. Другие остались у родственников в других провинциях.
Ранее активность вулкана Тааль увеличилась на Филиппинах. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей и гостей трех городов провинции Батангаса.