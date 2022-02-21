Люди не смогли самостоятельно выбраться из квартиры дома в Нью-Йорке, в котором произошел пожар

В одном из многоквартирных домов дома в нью-йоркском районе Бронкс накануне вспыхнул мощный пожар. Несколько человек буквально оказались запертыми в ловушке. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Twitter местных экстренных служб.

Происшествие случилось в воскресенье, 20 февраля, около 19:00 по восточному времени (3:12 понедельника по московскому времени).

«Пожарные сотрудники пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке на верхнем этаже здания. Огонь, кажется, распространяется вверх с большой скоростью», — говорится в сообщении.

Несколько человек не могли самостоятельно выбраться из огня на третьем этаже здания, где, вероятнее всего, и находился очаг возгорания. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.