Мир 01 июня 2023, 04:45 «Люди не понимают этого». США зря вмешались в конфликт на Украине Американский обозреватель Гейнс: США не должны были вмешиваться в украинский конфликт РИА «Новости»

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Американская сторона не должна была вмешиваться в украинский конфликт. Такое мнение выразил блогер и обозреватель из США Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.

«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее», — заявил блогер.

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Далее Гейнс представил теоретическое вторжение Китая в Мексику. Он отметил, что в случае развития такого сценария, американская сторона тут же направила бы свои войска в Мексику «чтобы выгнать этих китайцев». Похожая ситуация происходит и на Украине, по мнению обозревателя.

Блогер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал украинское руководство, что Североатлантический альянс «лучше не пускать», ведь подобные меры чреваты плачевными последствиями. Сейчас глава РФ поступает так, как поступил бы защитник своей страны. Он действует из интересов национальной безопасности.

В конце обозреватель объяснил, что США нужно обратить внимание на внутренние проблемы и не концентрироваться на украинском конфликте. По словам Гейнса, каждое государство должно в первую очередь думать о своей национальной безопасности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штатам невыгодно втягиваться в украинский кризис. Эскалация конфликта, по его мнению, не приведет ни к чему хорошему. Несмотря на это, американская сторона все равно продолжает накачивать Украину оружием. В тот же день Кирби сообщил о новом пакете военной помощи киевскому режиму.