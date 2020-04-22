    22 апреля 2020, 05:25

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю

    Наталья Жуковская

    Смех — лучшее лекарство от коронаапокалипсиса. По крайней мере так думают некоторые пользователи Сети, которым наскучило сидеть дома. Они самовыражаются через мемы. Мы собрали для вас самые смешные за последнюю неделю.

    Конечно, люди не смогли пройти мимо протестов. Самые активные митинги прошли в США. Оттуда и первые шутки.

    «Ночь живых мертвецов».

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 1
    Источник фото: Reddit

    В Facebook считают, что сценарий 2020 года писал Стивен Кинг, известный на весь мир своими ужасами. А снимает это «кино» безбашенный Квентин Тарантино.

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 2
    Источник фото: Facebook

    Российские пользователи переживают за лишние килограммы, которые будут набраны в самоизоляции.

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 3
    Источник фото: Facebook

    В США не устают ругать власти за введенный карантин, но с юмором.

    Правительство: работайте из дома.

    Парикмахер: ...

    Людей волнует, как в этом сезоне будет выглядеть пляжная мода. Некоторые, видимо, не теряют надежды полюбоваться океаном.

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 4
    Источник фото: Facebook
    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 5
    Источник фото: Facebook

    Отдельного внимания заслуживает серия мемов о коронавирусе для всех Наташ планеты.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    И в конце концов был найден просто лучший мем про коронавирус (по мнению самих же пользователей).

    Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю | Изображение 6
    Источник фото: «ВКонтакте»