Люди не могут обойтись без мемов на самоизоляции. Вот топ-10 лучших за неделю
Конечно, люди не смогли пройти мимо протестов. Самые активные митинги прошли в США. Оттуда и первые шутки.
«Ночь живых мертвецов».
В Facebook считают, что сценарий 2020 года писал Стивен Кинг, известный на весь мир своими ужасами. А снимает это «кино» безбашенный Квентин Тарантино.
Российские пользователи переживают за лишние килограммы, которые будут набраны в самоизоляции.
В США не устают ругать власти за введенный карантин, но с юмором.
Правительство: работайте из дома.
Парикмахер: ...
Людей волнует, как в этом сезоне будет выглядеть пляжная мода. Некоторые, видимо, не теряют надежды полюбоваться океаном.
Отдельного внимания заслуживает серия мемов о коронавирусе для всех Наташ планеты.
И в конце концов был найден просто лучший мем про коронавирус (по мнению самих же пользователей).