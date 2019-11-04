«Люди не хотят слышать об импичменте»: Трамп заявил о победе на выборах-2020

Дональд Трамп совершенно уверен, что победит на президентских выборах в ноябре 2020 года. По его мнению, люди даже не хотят слышать об импичменте. Жаль, что с ним не согласны демократы.

Журналисты попросили сделать прогноз Трампа на предстоящие выборы в США. Глава государства ответил однозначно, отметив, что у него есть все шансы на победу.

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«Совершенно уверен [в победе]. У нас все очень хорошо по опросам. Люди не хотят слышать об импичменте», — сказал Трамп, добавив, что его единственные соперники — демократы и СМИ, которые сговорились.

Однако накануне палата представителей проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Документ определяет, как именно будет проходить расследование в отношении главы государства. Если следствие найдет основания для импичмента, их вынесут на голосование в палату представителей.

Процедуру начали демократы. Они считают, что он давил на украинские власти с целью проведения расследования против политического оппонента на будущих выборах — Джо Байдена. Трамп же уверяет, что призывал власти Украины только бороться с коррупцией: дескать, Байден требовал от Киева уволить генпрокурора, который расследовал дело против его сына.