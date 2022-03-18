«Люди на кострах готовят пищу». Как жители Мариуполя переживают последствия боев

В одном из дворов Мариуполя горожане готовят себе еду прямо на кострах, некоторые из них до сих пор находятся в подвалах. Видео из города показал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах корреспондент телеканала находится в одном их дворов Мариуполя.

«Люди на кострах готовят пищу, многие до сих пор в подвалах», — сказал корреспондент, отметив, что съемочная группа зашла во двор в Мариуполе.

В пятницу, 18 марта, после прорыва окружения украинских националистов Мариуполя российские военные приступили к освобождению мирных жителей. Бойцы чеченского спецназа на руках вынесли детей из подвала одного из жилых домов.

По данным Министерства обороны России, бои продолжались в центре города. Подразделения Донецкой народной республики при поддержке российских военных начали смыкать кольцо вокруг боевиков. По гуманитарным коридорам начали эвакуировать из города местных жителей.

Через несколько часов стало известно, что военнослужащие ДНР взяли под свой контроль аэропорт в Мариуполе. При этом, как отмечалось, в центральной части города по-прежнему идут бои, слышны звуки артиллерийских залпов и взрывов.