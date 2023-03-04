Мир 04 марта 2023, 22:11 «Люди кусок хлеба не могут купить».Зеленского призвали уйти в отставку Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен уйти с поста из-за тяжелой ситуации в стране РИА «Новости»

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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. По его мнению, которое он высказал на своем YouTube-канале, нынешний глава государства не может контролировать ситуацию в стране.

В качестве аргумента Соскин привел тот факт, что в стране сложились тяжелые условия жизни. И при этом администрация Зеленского и он сам продолжают наживаться на бедах украинцев.

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«В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — потребовал Соскин.

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Политик посоветовал киевским властям сосредоточиться на проблемах простых граждан, а не репрессировать средства массовой информации.

«Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру», — заключил Соскин.

Ранее Олег Соскин заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь безграничной власти грозит наступлением серьезных проблем. Экс-советнику не нравится факт преследования Зеленским своих критиков.