Непростая экономическая ситуация является одной из причин массовых протестов в ряде казахстанских городов. Об этом «360» рассказал политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов.

По его словам, в стране произошло общее подорожание цен на услуги и товары, связанное с общемировой инфляцией. Также сыграли свою роль засуха и жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сказавшиеся негативно на экономике республики.

«Правительство вело себя неумело, люди были недовольны экономическим блоком. На фоне подорожания сжиженного газа это стало мощным толчком для протеста», — сказал политолог.

Он объяснил, что в Мангистауской области около 80% автолюбителей используют сжиженный газ на своих машинах. Резкое двукратное увеличение стоимости было для них очень болезненным.