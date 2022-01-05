«Люди были недовольны»: политолог — об экономических проблемах в Казахстане
Политолог Шибутов: Подорожание товаров и услуг было причиной митингов в Казахстане
Непростая экономическая ситуация является одной из причин массовых протестов в ряде казахстанских городов. Об этом «360» рассказал политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов.
По его словам, в стране произошло общее подорожание цен на услуги и товары, связанное с общемировой инфляцией. Также сыграли свою роль засуха и жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сказавшиеся негативно на экономике республики.
«Правительство вело себя неумело, люди были недовольны экономическим блоком. На фоне подорожания сжиженного газа это стало мощным толчком для протеста», — сказал политолог.
Он объяснил, что в Мангистауской области около 80% автолюбителей используют сжиженный газ на своих машинах. Резкое двукратное увеличение стоимости было для них очень болезненным.