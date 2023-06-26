Мир 26 июня 2023, 15:10 Людей завалило обломками при обрушении 13-этажного дома в Египте Youm7: в Александрии рухнул 13-этажный дом, под завалами находятся люди

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В египетской Александрии обрушился 13-этажный дом, под завалами находится много людей. Об этом сообщило издание Youm7.

ЧП произошло в Сиди-Бешре в районе Аль-Монтаза. На первом этаже рухнувшего здания находился супермаркет, поэтому под обломками находятся не только жильцы дома, но и посетители магазина. На данный момент известно об одном раненом. Также повреждено несколько припаркованный автомобилей.

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На место происшествия прибыли службы безопасности, силы гражданской защиты и машины скорой помощи, а также губернатор Александрии Мухаммад аш-Шариф. Спасатели разбирают завалы.

По данным портала Ahram оnline, здание построили в 1970-х годах. Последний этаж здания предписали снести из-за опасности обрушения. По факту ЧП генеральный прокурор Хамада Эль-Сави распорядился провести расследование. Чиновникам предписано обеспечить безопасность территории и прилегающих объектов. Причины ЧП должна определить специальная комиссия.

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