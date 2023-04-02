Мир 02 апреля 2023, 18:21 Людей с шевронами «Правого сектора» заметили у Киево-Печерской лавры РИА «Новости»: у Киево-Печерской лавры заметили людей с шевронами «Правого сектора» РИА «Новости»

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Молодых людей с красно-черными шевронами «Правого сектора»* заметили возле Киево-Печерской лавры. Они попали в кадр журналистов РИА «Новости» возле полицейских автобусов. Некоторые были в масках.

На кадрах людей выстроили в шеренгу и провели перекличку. Правоохранители задавали подозрительным молодым людям вопросы и досматривали их вещи.

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Молодой человек с нашивкой националистической организации издевательски заявил полицейским, что часть людей из шеренги несовершеннолетние, и осведомился, их ли собираются задерживать.

Тем не менее собравшихся организованно посадили в автобус — перевезли в другое место или отправили в полицейский участок, непонятно.

Очевидец сообщил агентству, что группу «просто выдворили с территории лавры».

Накануне у стен лавры совершались провокации с участием молодежи и также присутствовали люди с флагом «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская националистическая организация.