Людей с лишним весом назвали сверхраспространителями ковида

Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ), а также граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. Так считают американские ученые. Свои выводы они сделали после проведенного исследования частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.

Количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, сказано в исследовании ученых из Массачусетского технологического университета и Гарварда. COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных SARS-CoV-2.

В результате исследования выяснилось, что больше всего респираторных капель выделяли люди старшего возраста и те, у кого высокий ИМТ. Впрочем, как пишет газета «Известия», другие специалисты указывают, что сводить все только к весу и возрасту неправильно.

Суперраспространение заболевания формируется под влиянием далеко ни одного фактора. На это влияет вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета и многое другое.

Коронавирус способен запускать в организме процессы старения. Это приводит к тому, что после выздоровления человеку требуется длительная реабилитация. По мнению специалистов, причиной такой реакции являются сопутствующие заболевания пациентов и негативное влияние возбудителя на основные системы организма.