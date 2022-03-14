Это теракт со стороны Украины. Житель Донецка рассказал о гибели 20 человек при обстреле города

То, что украинские военные выпустили по Донецку ракету «Точка-У», является самым настоящим терактом, заявил «360» житель города по имени Виталий. Он выразил соболезнования близким погибших. Всего погибли 20 человек.

«Такое ощущение, что прилет [ракеты] был в центральную часть города. Пришлось даже присесть от такого мощного взрыва. Я прекрасно понимаю, что это было за средство поражения. Хочется выразить искренние соболезнования от всего города родным и близким погибших, потому что это террористический акт, который произвела Украина», — сказал Виталий.

Он добавил, что обломки ракеты, которую выпустили ВФУ по Донецку, поражали своими размерами. Мужчина также обратил внимание, что больше всего пострадала от разрыва снаряда Университетская улица, которая находится буквально в 500 метрах от центральной площади города, где довольно-таки оживленное движение транспорта и много людей.

«В то место, куда прилетели обломки, сдетонировала одна из частей, там находится республиканский банк. Пожилые люди стояли возле банкоматов в очереди, потому что еще действует ограниченный доступ людей в банк по мере очереди. Они и ощутили на себе все, что произошло, всю трагедию», — добавил житель Донецка.