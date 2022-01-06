«Слишком много приезжих»: жительница Алма-Аты рассказала о наплыве людей перед протестами

В Алма-Ату сейчас приехало очень большое количество машин с номерами из других регионов, рассказала «360» местная жительница. По словам женщины, для города это совершенно не характерно. Наплыв приезжих она связала с беспорядками.

«Обстановка [накануне вечером] была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я еще удивилась, говорю: „В Алма-Ате столько регионов“. Обычно только алма-атинские номера и областные. А тут были из Актау и других мест. Вот это мое внимание привлекло. Я всю жизнь прожила в центре города, и у нас очень редко бывает такое скопление приезжих. И <…> было прямо затишье, как будто перед бурей», — поделилась собеседница «360».

Она добавила, что беспокойство и у нее, и других жителей вызывают перебои со связью, невозможность узнать, как дела у родных. «Интернет дают на малое количество времени ночью, потом выключают интернет и свет — и ты целый день не знаешь, как твоя семья», — рассказала она.

По словам алмаатинки, в ее городе живут очень дружелюбные люди, поэтому она не верит в то, что местные жители могли участвовать в погромах магазинов, банка, административных зданий. Она предположила, что в основном участниками беспорядков были именно приезжие. В частности, женщина указала на то, что Актау в отличие от Алма-Аты известен своими радикальными настроениями.

«Мирные жители так бы себя не вели. Это четко видно. Кто на улице сейчас? Нам это не нужно было. <…> Мы столько терпели всего», — добавила собеседница «360».

По мнению горожанки, у тех, кто устраивает беспорядки и занимается мародерством, есть руководитель. Женщина пояснила, что просто не может поверить, что малообразованные люди «из степи» могли сами за сутки фактически захватить весь город.

Отдельно она обратила внимание, что у правоохранителей нет сил и спецтехники, чтобы противостоять участникам протестов. В результате мародеры смогли похитить много оружия из отделов правоохранительных органов. «Как это все произошло? Это минус спецслужбам, которые не смогли сохранить стратегические объекты», — заключила жительница Алма-Аты.