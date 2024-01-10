Эксклюзив 10 января 2024, 21:06 «Людей нет, транспорта нет». Россиянка показала видео с опустевших улиц в Эквадоре Живущая в Эквадоре россиянка показала видео с опустевших улиц Гуаякиля

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Россиянка, которая уже полгода живет в Гуаякиле в Эквадоре, сняла на видео обстановку на улицах городах. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео можно увидеть пустынные улицы, на которых, по словам женщины, обычно наблюдается интенсивное движение автомобилей и людей. Россиянка также зашла в один из торговых центров — там тоже почти никого не было. Такая же ситуация наблюдается и в других магазинах.

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«Улица, которая всегда полна машин. Вот, практически, ничего нет. Людей нет, транспорта нет, все свободно», — сказала женщина на видео.

До этого россиянка сообщила, что на улицах Гуаякиля можно встретить вооруженных людей, которые стреляют во всех без разбора. Учреждения в городе закрыли, отметила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что власти Эквадора смогут самостоятельно взять ситуацию в стране под контроль, восстановить спокойствие и правопорядок.

Ранее в Эквадоре начались беспорядки. Их спровоцировал побег из тюрем лидеров основных бандитских группировок. Вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта.