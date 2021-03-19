Людей без ПЦР-справки не пустят в Казахстан

АТРК (Ассоциация туроператоров Республики Казахстан) попросила авиакомпании не пускать на рейсы в Казахстан пассажиров без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на местные СМИ.

«Туристов, не предоставивших справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом, просим не допускать к вылету в Казахстан», — говорится в тексте документа.

По данным издания, просьба АТРК относится к туристам, которые летят в Казахстан из Турции, ОАЭ, Шри-Ланки, Египта и Мальдив.