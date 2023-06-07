Мир 07 июня 2023, 17:38 Любые угрозы российским миротворцам в Приднестровье расценят как нападение на Россию МИД: любые угрозы миротворцам России в Приднестровье расценят как нападение на страну РИА «Новости»

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Россия будет рассматривать любые действия, которые угрожают российским миротворцам в Приднестровье, как нападение на страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат дала оценку угрозам президента Украины Владимира Зеленского российским военнослужащим на территории Приднестровья.

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«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские Вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что военные ВС России также обеспечат защиту соотечественников, миротворческого контингента, военнослужащих и складов в поселке Колбасна, которые находятся под охраной.

Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Высказывание Зеленского, предложившего российским миротворцам уйти, если они хотят жить, Захарова назвала соответствующим логике классических террористов.

«Заявления <…> раскрывают агрессивный курс неонацистского киевского режима, угрозы которого уже переходят на территорию соседних государств», — подчеркнула она.

Россия, заметила официальный представитель МИД, пристально следит за обстановкой вокруг Приднестровья. Любые попытки дестабилизировать ситуацию не должны иметь места.

Российские военнослужащие, напомнила Захарова, находятся в Приднестровье абсолютно легитимно — в составе совместных миротворческих сил и оперативной группы российских войск. Их присутствие связано с перспективами политического урегулирования проблемы региона. Россия выступает здесь как посредник.