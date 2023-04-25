Мир 25 апреля 2023, 10:03 Любые серьезные переговоры с США и Западом сочли невозможными Глава департамента МИД Ермаков: любые серьезные переговоры с США и Западом невозможны РИА «Новости»

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Серьезные переговоры с американскими властями и руководством стран Запада не представляются возможными. Об этом заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Обстоятельства таковы, что вести какую-либо серьезную переговорную работу с США и Западом в целом не представляется возможным», — отметил дипломат.

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По его словам, США и страны ЕС, которые инициировали противостояние с Россией, должны осознавать возможность повторения забытых уроков военной географии.

Ранее Ермаков предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США. Если американские власти продолжат следовать нынешним курсом на противостояние при постоянном повышении ставок, то риск скатывания к прямому вооруженному конфликту очевиден. По мнению дипломата, чтобы улучшить ситуацию, США должны сделать шаги по деэскалации.