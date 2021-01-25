Любовница военного две недели пряталась в шкафу на авиабазе. Ее нашли по запаху

Военнослужащий провез свою возлюбленную на базу ВМС в городе Йовилтон, входящем в графство Сомерсет. На протяжении двух недель он прятал свою любовницу в шкафу в собственной комнате.

Британский военный по возвращении из отпуска провез женщину на территорию авиабазы в багажнике автомобиля. Пытаясь скрыть присутствие постороннего человека, он повесил на двери табличку «Не входить».

Девушку на авиабазе обнаружили офицеры, почуявшие странный запах. Ее вывезли с авиабазы, вскоре она покинула Соединенное Королевство.

Иностранная женщина, которая родилась в Азии и позже получила гражданство Нидерландов, проживала в Европе. Военный познакомился с ней в 2019 году, и в канун Рождества пара снова встретилась. Девушка планировала вернуться домой, но из-за закрытых границ вследствие пандемии возникли проблемы.

Британский ветеран ранее был «похоронен заживо», когда бывшие сослуживцы и знакомые обнаружили известие о кончине приятеля в ложном некрологе.