Любовь с шиком. Чьи свадьбы стали самыми дорогими за 10 лет

Самой дорогой свадьбой последних десяти лет стало бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. На торжество было потрачено 43 миллиона долларов (более 2,6 миллиарда рублей), причем большая часть средств ушла на обеспечение безопасности гостей и виновников торжества. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

На втором месте другой член королевской семьи — принц Уильям, который 29 апреля 2011 года сочетался браком с Кейт Миддлтон. Их свадьба стоила 34 миллиона долларов (2,1 миллиарда рублей).

На третьем месте свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна Петры и бизнесмена Джеймса Стэнта, которая состоялась в 2011 году. Они потратили на торжество девять миллионов фунтов стерлингов (739 миллионов рублей). В 2018 году пара развелась.

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В 2012 году поженились Джастин Тимберлейк и актриса Джессики Билл. Их свадьба в Италии стоила четыре миллиона фунтов стерлингов (328 миллионов рублей).

Далее в списке торжество Джорджа и Амаль Клуни. Они поженились 27 сентября 2014 года в Венеции, это обошлось им в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (287 миллионов рублей).

Журналисты вспомнили свадьбу Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов (189 миллионов рублей). Они поженились в Нью-Йорке в 2010 году. Также среди самых дорогих свадьба актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (более 188 миллионов рублей), Ким Кардашьян и репера Канье Уэста за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (172 миллиона рублей). Завершает список свадебное торжество певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша за 1,1 миллионга фунтов стерлингов (90 миллионов рублей).