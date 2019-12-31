    31 декабря 2019, 19:16

    Любовь с шиком. Чьи свадьбы стали самыми дорогими за 10 лет

    Юлия Булыгина

    Уходящее десятилетие было богато на появление шикарных семей и их не менее шикарные свадьбы. С 2010 по 2019 годы весь мир следил за невероятно затратными церемониями актеров, миллиардеров, членов королевский семей. Таблоид The Sun составил список свадеб, на которые пришлось потратиться больше всего.

    Самой дорогой свадьбой последних десяти лет стало бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. На торжество было потрачено 43 миллиона долларов (более 2,6 миллиарда рублей), причем большая часть средств ушла на обеспечение безопасности гостей и виновников торжества. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

    На втором месте другой член королевской семьи — принц Уильям, который 29 апреля 2011 года сочетался браком с Кейт Миддлтон. Их свадьба стоила 34 миллиона долларов (2,1 миллиарда рублей).

    На третьем месте свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна Петры и бизнесмена Джеймса Стэнта, которая состоялась в 2011 году. Они потратили на торжество девять миллионов фунтов стерлингов (739 миллионов рублей). В 2018 году пара развелась.

    Любовь с шиком. Чьи свадьбы стали самыми дорогими за 10 лет | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    В 2012 году поженились Джастин Тимберлейк и актриса Джессики Билл. Их свадьба в Италии стоила четыре миллиона фунтов стерлингов (328 миллионов рублей).

    Далее в списке торжество Джорджа и Амаль Клуни. Они поженились 27 сентября 2014 года в Венеции, это обошлось им в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (287 миллионов рублей).

    Журналисты вспомнили свадьбу Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов (189 миллионов рублей). Они поженились в Нью-Йорке в 2010 году. Также среди самых дорогих свадьба актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (более 188 миллионов рублей), Ким Кардашьян и репера Канье Уэста за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (172 миллиона рублей). Завершает список свадебное торжество певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша за 1,1 миллионга фунтов стерлингов (90 миллионов рублей).