Любовь к вечеринкам может подкосить карьеру Бориса Джонсона

Консервативная партия лишилась поддержки британцев, ближайшие местные выборы это подтвердят, сказала в эфире «360» руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

«Консервативной партии предрекают, в общем-то, серьезное поражение на этих местных выборах 5 мая. У Бориса Джонсона и у Консервативной партии рейтинг снижается, и уже давно, где-то с мая 2020 года», — объяснила она.

Масла в огонь подлил скандал с вечеринками Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время национального локдауна и накануне похорон принца Филиппа. Премьер-министр Великобритании извинился за них и выплатил штрафы. Он стал единственным действующим премьер-министром Великобритании, совершившим правонарушение. Британцы призывали его подать в отставку.

Однако дело, по словам Елены Ананьевой, не столько в самом факте проведения вечеринок, сколько в реакции британского лидера.

«Проблема заключается в том, что Джонсон лгал парламенту, когда говорил о том, что никаких нарушений не было и в вечеринках-то он практически не участвовал. Полицейское расследование показало, что участвовал и должен быть за это наказан», — отметила эксперт.

Консервативная партия и без этого скандала не очень популярна в Великобритании. Опросы показали, что если бы выборы состоялись завтра, то за лейбористов проголосовало бы 38% избирателей, за Консервативную партию — 32%. Рейтинг же Бориса Джонсона составляет минус 36. Тем не менее вряд ли он покинет пост именно сейчас, считает эксперт.

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«Ситуация такова, что как менять премьер-министра на переправе?» — считает она.

Борису Джонсону конфликт на Украине идет на пользу, потому что Великобритания позиционирует себя впереди планеты всей по поддержке Украины и противодействию России.

«Проблема заключается в том, что после выборов 2019 года они получили огромное преимущество в парламенте. И этим они рисковать сейчас не станут. Вряд ли они будут менять Бориса Джонсона сейчас», — предупредила Елена Ананьева.

В мае 2022 года в Великобритании пройдут выборы в местные органы власти Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.