Мир 14 февраля 2024, 13:08 «Любят тишину». В Кремле ответили на вопрос обмена между Россией и США Песков: вопросы обмена между Россией и США любят тишину РИА «Новости»

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Вопросы обмена заключенными между Россией и США любят тишину, процесс входит в зону интересов обеих стран. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Я не могу ничего сказать. Могу напомнить слова Владимира Путина о том, что такие дела могут решаться только в тишине, так как любят тишину. В наших интересах, как и интересах США, чтобы все это решали в тишине», — сказал он.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с американцем Полом Уиланом, которого задержали в России по подозрению в шпионаже в 2020 году. Сейчас он находится в колонии строгого режима в Мордовии.

Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года заявлял, что Россия не отказывается от диалога с США по этим вопросам, но ждет от американской стороны приемлемого предложения.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича, он собирал данные, составляющие государственную тайну. Путин отмечал, что журналист работал в России в интересах спецслужб США.