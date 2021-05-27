«Любят мягко стелить»: Пушков высказался о планах Байдена встретиться с Путиным

Американцы любят «мягко стелить» перед встречами с лидерами других стран, чтобы добиться своих целей. Так высказался сенатор Алексей Пушков о предстоящей встрече Путина и Байдена.

По словам Пушкова, администрация президента США Джо Байдена явно рассматривает Россию в качестве региональной державы. Американская сторона воспринимает страну как проблему и угрозу, которую необходимо нейтрализовать.

«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят „мягко стелить“ перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачевым и Ельциным», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что американцы и сейчас пытаются вести себя так же. При этом Пушков призвал не забывать, что всего несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом для США.

Президенты США и России проведут встречу 16 июня в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят тему стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки и ситуацию с коронавирусом.