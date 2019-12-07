Любящий муж стал живым креслом для беременной жены. Видео

На одном из китайских сайтов появилось видео, которое тут же стало трендовым. Полиция разместила в Сети видеоролик, как уставшая женщина не нашла места возле кабинета врача. Сесть ей было просто необходимо, так как ноги онемели, ведь китаянка находилась на позднем сроке беременности.

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Муж китаянки уселся на пол и жестом показал, что она может использовать его как кресло. Никто из сидящих в коридоре обычный стул так и не уступил. Другие посетители больницы, не только женщины, но и мужчины, спокойно читали журналы или просматривали соцсети на своих смартфонах.

Так беременная и сидела на спине своего партнера. Муж передал ей бутылку воды, чтобы она не испытывала жажды. Все это случилось в городе Хэган провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.