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    10 февраля 2022, 16:15

    «Любите русскую культуру». Рязанцы попросили Тарантино спасти Дом Пастернака

    Жители Рязанской области обратились к режиссеру Тарантино с просьбой спасти историческое здание

    Анастасия Ектова

    Разрушающийся «Дом Пастернака», расположенный в Рязанской области, нуждается в помощи американского режиссера Квентина Тарантино. Такое заявление сделали жители города Касимов Рязанской области.

    Россияне записали видеообращение, адресованное режиссеру. Ролик появился на платформе YouTube в 132-ю годовщину со дня рождения знаменитого писателя. По мнению горожан, Тарантино обладает особой духовной связью с Борисом Пастернаком.

    «Мы видели фотографии, на которых вы посещаете его могилу. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Хотим превратить этот дом в музей», — заявили они.

    По их словам, им крайне неловко обращаться за помощью к американскому режиссеру. Принять такое решение их вынудило бездействие со стороны местных властей.

    «Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом, сейчас здание частично сгорело. В холодное время года сюда приходят греться бомжи. Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — добавили рязанцы.

    Горожане призвали Тарантино не оставаться равнодушным и принять участие в спасении исторического здания. Также они пригласили режиссера в гости.

    Сейчас «Дом Пастернака» разрушен практически до основания. В нем отсутствуют крыша, двери и окна.