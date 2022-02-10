«Любите русскую культуру». Рязанцы попросили Тарантино спасти Дом Пастернака

Разрушающийся «Дом Пастернака», расположенный в Рязанской области, нуждается в помощи американского режиссера Квентина Тарантино. Такое заявление сделали жители города Касимов Рязанской области.

Россияне записали видеообращение, адресованное режиссеру. Ролик появился на платформе YouTube в 132-ю годовщину со дня рождения знаменитого писателя. По мнению горожан, Тарантино обладает особой духовной связью с Борисом Пастернаком.

«Мы видели фотографии, на которых вы посещаете его могилу. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Хотим превратить этот дом в музей», — заявили они.

По их словам, им крайне неловко обращаться за помощью к американскому режиссеру. Принять такое решение их вынудило бездействие со стороны местных властей.

«Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом, сейчас здание частично сгорело. В холодное время года сюда приходят греться бомжи. Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — добавили рязанцы.

Горожане призвали Тарантино не оставаться равнодушным и принять участие в спасении исторического здания. Также они пригласили режиссера в гости.

Сейчас «Дом Пастернака» разрушен практически до основания. В нем отсутствуют крыша, двери и окна.