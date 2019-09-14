«Любимый диктатор». Трамп дал характеристику президенту Египта

Оранжевый Трамп объяснил цвет своей кожи Подробнее

«Где мой любимый диктатор?» — достаточно громко поинтересовался Дональд Трамп, пока ожидал встречи с ас-Сиси.

Окружающие слышали это высказывание, но не отреагировали на него. Позднее некоторые из них признались: они поняли, что это была шутка. Информации о том, слышал ли этот вопрос президент Египта, нет.

В Белом доме эту информацию не комментируют. Египетские чиновники также воздержались от общения с прессой по данному вопросу.