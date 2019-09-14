  • «Любимый диктатор». Трамп дал характеристику президенту Египта

    14 сентября 2019, 03:50

    Светлана Степанова

    На саммите G7, который проходил во Франции 24–26 августа, президент США Дональд Трамп назвал своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси любимым диктатором. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
    «Любимый диктатор». Трамп дал характеристику президенту Египта

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    «Где мой любимый диктатор?» — достаточно громко поинтересовался Дональд Трамп, пока ожидал встречи с ас-Сиси.

    Окружающие слышали это высказывание, но не отреагировали на него. Позднее некоторые из них признались: они поняли, что это была шутка. Информации о том, слышал ли этот вопрос президент Египта, нет.

    В Белом доме эту информацию не комментируют. Египетские чиновники также воздержались от общения с прессой по данному вопросу.