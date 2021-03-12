Любимчик Трампа раскритиковал Пентагон за форму для беременных

Любимый телеведущий экс-президента США Дональда Трампа Такер Карлсон возмутился из-за того, что в армии служат беременные женщины. Военные упрекнули журналиста в том, что он сам не прошел службу.

В своей программе на Fox News Карлсон обратил внимание на то, что военным летчицам разрешили носить специальную летную форму для беременных.

«Беременные женщины будут участвовать в наших войнах. Это издевательство над Вооруженными силами США», — привел слова ведущего портал US News.

Карлсон отметил, что как китайский Вооруженные силы «становятся более мужественными», поскольку там формируется самый большой военный флот в мире. А Вооруженные силы США «должны стать, как говорит Джо Байден, „более женственными“, независимо от того, что означает „женственное“, поскольку мужчин и женщин больше нет».

В ответ представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что ведомство не собирается выслушивать советы «по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу».

А представитель Космических войск Скотт Стокер отметил, что Карлсон ни дня не провел в армии.