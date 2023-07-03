Мир 03 июля 2023, 01:46 «Любим друг друга». Мэр мексиканского города женился на крокодиле AFP: мэр города на юге Мексики женился на крокодиле ради обряда на удачу Freepik

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Глава мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор взял в жены крокодила в ходе традиционного обряда, направленного на удачу. Об этом сообщило агентство AFP.

«Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу», — сказано в материале.

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Мотивом для нестандартной свадьбы является особенное приношение дара богам, для того чтобы они призвали дожди, обильный урожай, спокойствие и мир в регионе.

В этой местности основным источником пропитания людей является ловля рыбы. Крокодилы считаются символом воды и рыбалки. Перед брачным союзом «невесте» перевязали пасть веревкой в целях безопасности. Замужнему крокодилу даже дали имя — «Алисия Адриана».

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака… Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — сказал мэр города во время «свадьбы».

Ранее археологи обнаружили затерянный город майя в мексиканских джунглях. Чтобы попасть туда, исследователям пришлось пробираться 60 километров через непроходимые растения.