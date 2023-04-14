Мир 14 апреля 2023, 08:38 «Лизнем этот мир». Байден поразил ирландцев неуместной фразой Президент США Байден предложил ирландцам «лизнуть мир»

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Президент США Джо Байден во время официального визита в Ирландию поразил собравшихся, предложив им лизнуть мир. Видео с выступлением главы государства завирусилось в социальных сетях.

Американский лидер начал свою речь с того, что в мире нет таких дел, которые граждане США и Великобритании не сумели бы сделать сообща.

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«Благослови вас Господь, спасибо вам. Давайте вместе лизнем мир, давайте сделаем это», — сказал он.

После этих слов среди собравшихся повисла неловкая пауза, никто не знал, как реагировать на предложение Байдена.

Президент США часто становится объектом для шуток среди своих политических оппонентов и пользователей социальных сетей из-за странного поведения. Пожилому Байдену исполнилось 80 лет, за ним замечали попытки здороваться с пустотой.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что по рассеянности Байден способен начать третью мировую войну.