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(обновлено: 05 сентября 2022, 21:07)

Лиз Трасс заподозрили в популизме

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Охошин уличил Трасс в популизме

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Меры нового британского премьер-министра Лиз Трасс носят популистский характер. Такое заявление для Telegram-канала «360» сделал старший научный сотрудник Центра британских исследований института Европы РАН Олег Охошин.

«У Трасс нет четкого понимания, как помочь стране выбраться из тяжелого экономического кризиса. Поэтому ее заявления относительно экономики носят очень противоречивый характер», — сказал он.

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Также собеседник «360» подчеркнул, что Трасс озвучила планы по снижению налогов и заморозке цен на ЖКХ. Эти заявления прозвучали на фоне высокого уровня инфляции в стране — свыше 9% в год.

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«Все это пропитано противоречиями. Таким образом, слова Трасс носят популистский характер», — подытожил Охошин.

Также он предположил, что приход Трасс на должность главы английского правительства усугубит отношения страны с Россией.

«На мой взгляд, во внешней политике будет ужесточение давления на Россию и активное взаимодействие с государствами — членами НАТО», — поделился Охошин.

Собеседник «360» напомнил, что Трасс во время работы в должности главы МИД Великобритании поддерживала создание антироссийского блока государств. В него хотели включить страны Балтии и Украину. Во главе объединения встала бы Англия.

Охошин предположил, что Трасс продолжит внешнеполитический курс своего предшественника Бориса Джонсона. Он отметил, что новый премьер пока не понимает, как именно стоит противостоять России.

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