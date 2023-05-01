Мир 01 мая 2023, 04:12 Лиз Трасс выставили счет за пропавшие из резиденции тапочки и банные халаты The Times: Лиз Трасс выставили счет на £12 тысяч за пропавшие халаты и тапочки РИА «Новости»

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Секретариат британского кабмина выставил счет экс-премьеру страны Лиз Трасс за пропавшие из резиденции банные халаты и тапочки. С политика требуют 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов) за вещи из особняка Чивнинг-хаус, традиционно используемого для приема гостей, написала The Times.

В счет также вошли еда и вино, находившиеся в загородном поместье XVII века. Трасс часто организовывала в этом особняке мероприятия в ходе предвыборной гонки за пост премьера в прошлом году. На тот момент она занимала должность главы МИД и обсуждала в резиденции со своими советниками свою будущую политику в качестве главы британского правительства.

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Как правило, за официальные мероприятия в Чивнинг-хаус платит правительство, но это не относится к частным встречам. Сама Трасс, занимающая должность рядового депутата в Палате общин, собирается оспорить счет. Она заявила, что ее собрания посещали высокопоставленные госслужащие, в частности, секретарь кабинета министров и глава государственной гражданской службы Великобритании Саймон Кейс.

Трасс удивилась, что счет за мероприятия, проходившие в августе и сентябре прошлого года, прислали ей только сейчас. Бывший премьер сообщила, что может оплатить счет, но только если он не будет включать расходы, имеющие отношение к ее политической деятельности.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс оставила своему преемнику Риши Сунаку брешь в бюджете на 50 миллиардов фунтов стерлингов (3,51 триллиона рублей).