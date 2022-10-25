Лиз Трасс в прощальной речи призвала новое правительство Великобритании помогать Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 13:41 Лиз Трасс в прощальной речи призвала новое правительство Великобритании помогать Украине Покидающая пост премьера Великобритании Трасс призвала продолжить помогать Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Правительству Великобритании необходимо продолжить оказывать помощь Украине. Об этом в своей прощальной речи заявила оставляющая пост премьер-министра страны Лиз Трасс, которую процитировал ТАСС.

«Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине», — подчеркнула политик.

Реклама

Трасс заметила, что не оставила свою идею о снижении налогов, добавив, что Великобритания не может оставаться страной с самой низкой экономикой. Она обратила внимание, что ее администрация действовала недолго, но все решения принимались в интересах простых людей.

Реклама

«Наша страна продолжает бороться со штормом, но я верю в Великобританию, верю в британцев и знаю, что впереди нас ждут более светлые дни», — добавила Трасс.

Она пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов на посту главы правительства.

В беседе с журналистами покидающая пост премьер-министра подчеркнула, что не намерена уходить из политики, но теперь сосредоточится на своем избирательном округе в Юго-Западном Норфолке.

Как отметили журналисты, Трасс не принесла никаких извинений за экономический хаос, в который погрузилась страна после ее решения о сокращении налогов, что стало главной причиной ее отставки.

После речи Лиз Трасс отправилась в Букингемский дворец, где ее отставку принял король Карл III.

На посту премьер-министра Трасс сменил бывший министр финансов Риши Сунак. Он стал безальтернативным кандидатом после того, как другие участники гонки — Борис Джонсон и глава палаты общин Пенни Мордонт — сняли свои кандидатуры.