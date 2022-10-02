Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики | 360°

Все новости

Экология

02 октября 2022, 03:14

Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября

Общество

02 октября 2022, 02:57

Цены на рис и гречку спрогнозировали в России

Реклама

Мир

02 октября 2022, 02:37

Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики

Мир

02 октября 2022, 02:29

Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон

Мир

02 октября 2022, 02:14

Число жертв урагана «Иан» во Флориде превысило 70 человек

Экология

02 октября 2022, 02:07

Жителей Сибири и ряда регионов Дальнего Востока предупредили о морозах

Мир

02 октября 2022, 01:48

Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику — Bloomberg

Технологии

02 октября 2022, 01:41

Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона

Спецоперация

02 октября 2022, 01:20

Семь взрывов прогремели в Херсоне

Мир

02 октября 2022, 02:37

Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики

Премьер Британии Трасс предупредила о нестабильности экономики из-за ее налоговой политики

Читать 360tv в

Налоговая политика кабинета премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране. Об этом политик сама написала в своей статье для газеты The Sun.

Трасс отметила, что сохранение статус-кво не дает эффекта.

Реклама

«Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — написала глава правительства Великобритании.

Реклама

Ранее Трасс заявила о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это заявление британского премьера возмутило жителей страны. Они призвали уделить большее внимание внутренним проблемам страны и прекратить тратить деньги на Украину. Среди пользователей соцсети, которые комментировали эту новость были и те, кто считает, что Трасс надо покинуть пост премьер-министра страны.

Великобритания

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама