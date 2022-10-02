Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики | 360°

Мир 02 октября 2022, 02:37 Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики Премьер Британии Трасс предупредила о нестабильности экономики из-за ее налоговой политики Pxhere.com

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Налоговая политика кабинета премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране. Об этом политик сама написала в своей статье для газеты The Sun.

Трасс отметила, что сохранение статус-кво не дает эффекта.

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«Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — написала глава правительства Великобритании.

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Ранее Трасс заявила о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это заявление британского премьера возмутило жителей страны. Они призвали уделить большее внимание внутренним проблемам страны и прекратить тратить деньги на Украину. Среди пользователей соцсети, которые комментировали эту новость были и те, кто считает, что Трасс надо покинуть пост премьер-министра страны.

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