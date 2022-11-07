Лиз Трасс оставила новому премьеру Великобритании брешь в бюджете на 3,5 трлн рублей | 360°

07 ноября 2022, 06:41
Лиз Трасс оставила новому премьеру Великобритании брешь в бюджете на 3,5 трлн рублей
Daily Mail: новый премьер Великобритании Сунак нашел брешь в бюджете из-за помощи Украине
Программу помощи украинским беженцам в Великобритании могут свернуть. Новый премьер-министр Риши Сунак обнаружил в бюджете брешь на 50 миллиардов фунтов стерлингов (3,51 триллиона рублей), сообщил Daily Mail.
«В британских финансах обнаружили черную дыру на 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — заявил обозреватель Дэн Сэйлз.
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Новое правительство подумывает сократить финансирование некоторых затратных программ, в том числе «Дома для Украины». По ней украинских беженцев подселяли к британцам, которым платили за это по 350 фунтов стерлингов (почти 24,6 тысячи рублей) ежемесячно.
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По такой схеме в Великобританию приехали более 102 тысяч украинцев. Эти беженцы смогли с первого дня работать, учиться и получать местные пособия. Источник издания заявил, что они неплохо адаптировались.
Большинство принимающих семей готовы продолжать подселять украинцев. Но они столкнулись с увеличением расходов и потребовали удвоить пособие. Власти пока не придумали, как им помочь. Окончательное решение по закрытию программы или сокращению финансирования пока не приняли. Правительство рассматривает разные схемы экономии.
Великобритания
Украина
Риши Сунак
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