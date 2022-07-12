Лиз Трасс набрала достаточно голосов для участия в выборах премьера Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте — этого достаточно для участия в первом туре выборов на пост премьер-министра. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на предвыборную команду Трасс.

По данным канала, официальная регистрация кандидатов завершится в 18:00 по местному, или 20:00 по московскому времени.

Помимо Трасс, порог для участия в первом туре смогли преодолеть бывший глава британского Минфина Риши Сунак, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат. О выдвижении на пост заявили 11 политиков, в том числе двое действующих министров.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что если премьером станет Трасс, отношения Британии с Россией обострятся еще сильнее, поскольку она настроена по отношению к России еще радикальнее, чем подавший в отставку Борис Джонсон. По мнению Михайлова, шансы у Лиз Трасс примерно такие же, как и у других претендентов. В то же время, по мнению политолога Андрея Медведева, именно Трасс будет премьером, поскольку сможет стать для реально управляющих Британией элит «подходящим политическим инструментом» для продолжения поддержки Украины.