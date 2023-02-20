Мир 20 февраля 2023, 04:18 Ливни в Бразилии унесли жизни минимум 24 человек Folha de S.Paulo: минимум 24 человека погибли от последствий мощных ливней в Бразилии

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Жертвами последствий мощных ливней в Бразилии стали по меньшей мере 24 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на газету Folha de S.Paulo. Стихия обрушилась на штат Сан-Паулу.

Месячная норма осадков выпала в регионе за минувшие сутки. Стихия спровоцировала наводнения и оползни. Также в регионе разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. На крупных трассах прервано дорожное сообщение. Под завалами продолжают находиться люди, отметили местные власти.

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Основной удар стихии пришелся на пять муниципалитетов. В них объявили режим ЧС. Жители многих районов остались без сотовой связи, также местами нарушена подача воды и электроснабжение. Свыше 100 спасателей борются с последствиями стихии. К ним на подмогу направят армейскую авиацию.

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Все приуроченные к празднованию карнавала увеселительные мероприятия отменены.

Циклон «Габриэль» ранее обрушился на Новую Зеландию. Жертвами разгула стихии стали пять человек. В стране объявили чрезвычайное положение. Мощные ливни привели к оползням. Сотни домов оказались в зоне поражения.