Ливни унесли жизни более 80 жителей Бразилии

Последствия ливней стали причиной смерти 84 жителей северо-восточного бразильского штата Пернамбуку. Об этом сообщил губернатор региона Пауло Камара.

По словам главы штата, жертвами последствий проливных дождей стали 84 человека. Ранее сообщалось о 56 погибших. Власти 14 муниципалитетов объявили чрезвычайное положение.

«Сейчас мы сосредоточены на 12 наиболее критических точках, в которых сообщили об исчезновении людей. У нас есть много людей, работающих именно над этим. Мы в состоянии боевой готовности», — заявил Камара в эфире телеканала Globo.

Специалисты продолжают поиски еще 56 человек, которые числятся пропавшими без вести. Ранее местные власти уточняли, что в результате разгула непогода 25 человек получили травмы. Более четырех тысяч местных жителей остались без крыши над головой.

Губернатор объявил о выделении 100 миллионов реалов муниципалитетам, пострадавшим от дождя. Деньги направят на проведение поисково-спасательных работ, а также на них начнут восстанавливать инфраструктуру. Ливни не прекращаются в Пернамбуку уже несколько дней.