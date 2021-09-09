Ливни стали причиной наводнения во Франции. Затоплены нижние этажи домов а нескольких районах

Оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности из-за сильных дождей и угрозы наводнений объявили в 32 департаментах Франции. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France на своей странице в Twitter в четверг, 9 сентября.

«Грозы, зачастую весьма сильные, происходят на полосе от (департамента) Жер до (региона) Центр — Долина Луары. В среднем от 30 до 60 мм осадков в течение часа, местами с градом», — предупреждают метеорологи.

Сейчас в городе Ажен проводится эвакуация людей на нескольких улицах. Их уже затопило, хотя реки не вышли из берегов. По словам синоптиков, к потокам на дорогах привело слишком большое количество осадков. Только за два часа там выпала двухмесячная норма дождя. В некоторых районах вода уже поднялась на метр, затоплены нижние этажи домов.

В Германии до сих пор устраняют последствия наводнения, которое напугало весь мир. К нему тоже привели сильнейшие дожди, некоторые дома буквально поплыли и оказались разрушенными. Места, которые довелось посетить политикам после схода воды, напоминали Апокалипсис. Есть пострадавшие и погибшие, жертвами стихии стали трое россиян. Общую сумму ущерба еще только предстоит подсчитать.