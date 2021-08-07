Ливни помогли взять под контроль лесные пожары у Антальи

Пожарным удалось взять под контроль лесные пожары, разгоревшиеся у турецкой Антальи. В этом помогли начавшиеся в районе курортного города ливни.

Дожди начались в районе Антальи 7 августа, сообщило издание New Age. Синоптики ожидают, что ливни продолжатся минимум до вечера. По словам официальных лиц, благодаря дождю пожарные смогли взять под контроль природные пожары.

При этом ситуация остается сложной в районе города Муглы, расположенного на юго-западе страны. Власти объявили эвакуацию в трех предместьях города из-за возгораний. Как уточнил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях республики насчитывается 13 очагов пожара.

Лесные пожары полыхают в Турции уже больше недели. Огонь охватил леса и оставил без крыши над головой многих жителей. В результате пожаров погибли восемь человек, пострадали около 864 жителей. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Ранее управление лесного хозяйства страны сообщило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге Турции.