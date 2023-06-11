11 июня 2023, 23:13
Ливни парализовали движение транспорта в Анкаре
Несколько кварталов и станцию метро в турецкой столице Анкаре затопили дожди
Несколько кварталов в Анкаре затопили дожди. По данным издания Sozcu, ливневки и колодцы по отводу осадков переполнились и вода потекла по улицам. Водителям и пассажирам, оказавшимся в ловушке, выбраться помогли турецкие спасатели.
Сотрудники Главного метеорологического управления проинформировали, что в некоторых районах выпало до 50 миллиметров осадков.
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Подтоплены столичные кварталы в низинах, куда сливается вода с прилегающих районов на возвышенностях. В районе городского рынка Енишехир уровень воды достигал 60-70 сантиметров.
С улицы вода проникла на станцию метро Сыххие. Затоплены оказались подземные переходы, размыт грунт в тоннелях, а также пути электричек.
Из-за подтопления подземных участков эстакад оказались заблокированы некоторые дороги. Только спустя несколько часов уровень воды понизился и движение транспорта в столице Турции восстановилось.
Ранее сообщалось о взрыве в Анкаре на фабрике по производству ракет. В результате происшествия погибли пять рабочих.
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