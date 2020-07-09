Ливийский генерал рассказал о намерениях Анкары закрепиться в Ливии

По словам генерал-майора, Турция планирует взять воздушное пространство над Восточным Средиземноморьем под свой контроль.

«Политика сегодня» отметила, что есть вероятность, что Анкара может использовать для этих целей комплексы С-400, которые она купила у России. Аль-Мисмари назвал Турции колонизатором и призвал жителей Ливии не оставаться в стороне от возможной интервенции.