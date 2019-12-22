Ливийские ВМС задержали судно экипажем из Турции

ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара, перехватили при помощи патрульных катеров сухогруз. Это произошло неподалеку от города Дерна. Судно было отконвоировано в Рас-эль-Хиляль (портовый город к северо-востоку от Бенгази). Военные намерены досмотреть груз, который находится в трюмах. В командовании ЛНА сообщили, что применяются «международно признанные в таких случаях процедуры».

В Ливии действуют два органа исполнительной власти: на востоке парламент и поддерживающая его ЛНА под руководством временного кабинета Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в остальной части страны — Правительство национального согласия (ПНС), которое признано на международном уровне. Главной ПНС является премьер Фаиз Сарадж. Весной 2019 года фельдмаршал Хафтар дал старт крупной операции в Триполи. Он же объявил, что «решающая битва» в столице началась 12 декабря.

Поддерживающие ПНС вооруженные группировки находятся в состоянии повышенной готовности. Мобилизованы формирования из различных регионов. В декабре был окончательно утвержден меморандум с Турцией, которая обещала оказать сотрудничество в военной сфере. Это позволяет ПНС запрашивать вооружение, оборудование и технику у Анкары, чтобы использовать эти ресурсы в военных операциях в воздухе, на земле и на море.

По словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, военно-морские силы Хафтара намерены топить все турецкие корабли, которые войдут в территориальные воды Ливии.