Ливийские издания сделали фотошопный фейк газеты «Известия»

Газета «Известия» опровергла подлинность опубликованной в некоторых ливийских СМИ статьи о переговорах фельдмаршала Халифы Хафтара и премьера правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Источником новости было названо российское издание.

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В сообщении редакции говорится, что ночь с 20 на 21 ноября три ливийских новостных портала опубликовали новость о тайных переговорах ливийского фельдмаршала Халифы и премьера ПНС Сарраджа. Речь идет о сайте «Аль-Машхад аль-Либи», крупном новостном сервисе «Ахбар Либия» и тунисском сайте Strategianews.net.

Источник фото: скриншот сайта almashhadlibya.com

Они опубликовали откорректированную первую полосу номера «Известий» от 20 ноября. В подделке скопирован шрифт издания, и дана фотография двух лидеров со встречи, состоявшейся в мае 2017 года.

В подложной статье сказано, что на тайных переговорах якобы обсуждались способы выхода из сложившегося политического кризиса и инициация «общенационального диалога при участии всех ливийцев».

В частности, отмечалось, что фельдмаршал признал политику по быстрому захвату Триполи захлебнувшейся, и намерен решить вопрос мирным путем.