Ливийская национальная армия сбила два турецких беспилотника

Отмечается, что оба БПЛА запустили из аэропорта «Митига». Первый обстреливал подразделения ЛНА на фронтовых линиях. Его сбили в районе Айн-Зара в Триполи. Второй беспилотник сбили спустя час также над позициями военных.

Несмотря на оружейное эмбарго Турция продолжила снабжать боевиков, поддерживаемых Правительством национального согласия (ПНС). Евросоюз планирует создать специальную миссию, чтобы не допустить новые поставки оружия бандформированиям в Триполи.

Ранее удар ПНС по вооруженным силам ЛНА привел к ответному точечному удару по военному складу в порту Триполи. После этого военных попытались обвинить в атаке на турецкое судно.

Отмечается, что столичный аэропорт «Митига» в Ливии с января этого года превратился в турецкую военную базу.