Ливийская береговая охрана задержала 108 мигрантов, пытавшихся уплыть в Европу

Пресс-секретарь береговой охраны Аюб Гассим рассказал, что в лодке были мигранты из Ближнего Востока и Африки. Среди них находились семь детей и 13 женщин. Задержанным была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в центр заключения в город Эз-Завия. Аюб Гассим отметил, что мигранты были обнаружены на побережье Средиземного моря.

Ливия оказалась в глубоком политическом кризисе после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. На данный момент в государстве идет сражение за власть нескольких политических сил. Также жители Африки и Ближнего Востока, спасаясь от войны и нищеты, направляются в Европу через территории Ливии.