Ливийская армия под командованием Хафтара объявила о прекращении огня

Перемирие будет продолжаться при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня. По словам представителя, в случае любого нарушения «ответ будет жестким».

Прекращение стало возможным после встречи в Стамбуле 8 января, на которой лидеры России и Турции призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января, уточнило ИА Nation News.

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент сообщил, что в Берлине планируется провести под эгидой ООН конференцию по ливийскому урегулированию. По его словам, она позволила бы «положить начало постепенному мирному урегулированию» в Ливии. Предложение поддержало заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Правительство национального согласия возглавляет Файез Саррадж. Парламент, правящий востоком Ливии, не согласовывает свои действия с Триполи и сотрудничает с Ливийской национальной армией Хафтара. ЛНА с весны 2019 года постоянно предпринимает попытки захвата столицы.