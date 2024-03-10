Мир 10 марта 2024, 09:19 Ливия заявила о готовности к открытию генконсульства России в Бенгази МИД Ливии заявил о готовности обсудить открытие генконсульства России в Бенгази Unsplash

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Ливия готова открыть российское генконсульство в городе Бенгази на востоке страны. Как рассказал РИА «Новости» исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства государства Тахер аль-Баур, сейчас в этом вопросе есть процедурные и административные препятствия.

«Политических препятствий открытию консульства нет, есть процедурные и административные препятствия. Мы готовы сотрудничать в этом вопросе», — отметил аль-Баур.

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Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в Триполи. Идея открыть генконсульство в Бенгази появилась раньше, но вопрос отложили. Посол России в Ливии Айдар Аганин рассказал, что представительство пыталось убедить местные власти в необходимости открыть учреждение.

Ранее стало известно, что в университете Бенгази русский язык могут включить в образовательную программу на ряде факультетов. У студентов есть также интерес к российской культуре и истории. Институт рассчитывает на сотрудничество с вузами России.