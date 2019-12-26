Ливия попросила военной поддержки у Турции

Турция отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце, заявил президент Тайип Эрдоган в четверг, пишет агентство.

Особо американские журналисты подчеркнули, что нынешнее ливийское правительство пытается дать отпор войскам генерала Халифы Хафтара из восточной Ливии, которого поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Иордания.

По данным агентства, Эрдоган считает конфликт в Северной Африке — «центром более широких региональных трений».

«Неясно, какое конкретное приглашение имел в виду Эрдоган, так как министр внутренних дел правительства Триполи Фатхи Башагха в своих комментариях журналистам в Тунисе сообщил, что официальной просьбы пока не поступало», — также пишет Reuters.

Ранее политолог Евгений Сатановский назвал договор между Ливией и Турцией «плевком в лицо Египту и Эмиратам».