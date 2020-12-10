Ливия освободила двух россиян

«Это стало возможным в результате сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно», — сказал он.

Граждане России уже направляются домой. До родины Шугалей и Суэйфан доберутся в ночь на 11 декабря в сопровождении представителя МИД, отметила «Газета.ru».

Малькевич поблагодарил замглавы МИД, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Сам Богданов тоже подтвердил, что россияне снова на свободе.

Социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии говорил, что их арестовали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Все это время мужчины просидели в тюрьме.

Россия опровергала данное утверждение. Малькевич говорил, что сотрудники исследовательской группы занимались только социологическими опросами. Оба мужчины работали в ФЗНЦ.