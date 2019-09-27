Ливиец вспомнил бой местных солдат с турками и чадскими наемниками

Турецкие и чадские бойцы сражались с ЛНА в одном из районов Бир-Аллака. Военные ливийского военного деятеля Халифа Хафтара вынудили наемников отступить. Однако те отказались покидать город. Наоборот, офицеры атаковали населенный пункт с помощью тяжелого оружия — турецкого ударного беспилотника.

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Дома мирных жителей и мечеть разрушены. А один из снарядов попал в машину скорой помощи, в которой везли получивших травмы

Бой длился весь день. В результате армия Хафтара освободила район. Сейчас в радиусе пяти километров от места сражения — от района Аззя до района Кифа — мирному населению ничего не угрожает, рассказал ливиец.