Ливиец вспомнил бой местных солдат с турками и чадскими наемниками
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) направлялись в сторону Эз-Завия 23 сентября. Однако по пути, в населенном пункте Бир-Аллак, они столкнулись с чадскими наемниками и турецким офицерами, сражающимися на стороне Правительства национального согласия (ПНС). Местный житель вспомнил события того дня в разговоре с изданием Arabi Today, сообщило РИА ФАН.
Турецкие и чадские бойцы сражались с ЛНА в одном из районов Бир-Аллака. Военные ливийского военного деятеля Халифа Хафтара вынудили наемников отступить. Однако те отказались покидать город. Наоборот, офицеры атаковали населенный пункт с помощью тяжелого оружия — турецкого ударного беспилотника.
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Бой длился весь день. В результате армия Хафтара освободила район. Сейчас в радиусе пяти километров от места сражения — от района Аззя до района Кифа — мирному населению ничего не угрожает, рассказал ливиец.